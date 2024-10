Terre des Hommes, reati su minori: più 34% in dieci anni (Di martedì 8 ottobre 2024) «In Medio Oriente, dove il fenomeno non era abituale, la pratica è entrata nelle famiglie, soprattutto quelle rifugiate. Affidare la figlia minore a un uomo più grande significa proteggerla», afferma Terre des Hommes, reati su minori: più 34% in dieci anni il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Terre des Hommes, reati su minori: più 34% in dieci anni Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 8 ottobre 2024) «In Medio Oriente, dove il fenomeno non era abituale, la pratica è entrata nelle famiglie, soprattutto quelle rifugiate. Affidare la figlia minore a un uomo più grande significa proteggerla», affermadessu: più 34% inil manifesto.

Terres Des Hommes : infanzia sempre più rischio tra violenze e maltrattamenti - The post Terres Des Hommes: infanzia sempre più rischio tra violenze e maltrattamenti first appeared on TG2000. È il quadro di una infanzia sempre più rischio quello che emerge dai dati del servizio analisi della direzione centrale della polizia criminale e resi noti dalla Fondazione Terre Des ... (Tv2000.it)

Rapporto di Terre Des Hommes sui reati dei minori in Italia : infanzia a rischio - È il quadro di un’infanzia sempre più a rischio quello che emerge dai dati del servizio analisi della direzione centrale della polizia criminale e resi noti dalla fondazione Terre Des Hommes in occasione della presentazione del dossier “indifesa”. . Servizio di Pierluigi Vito The post Rapporto ... (Tv2000.it)

Si presenta il Rapporto inDifesa 2024 Terres des hommes - interviene Fontana - ROMA – Martedì 8 ottobre, alle ore 11, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli, in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine si svolge la presentazione del Rapporto inDifesa 2024 di Terres des hommes. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. . L'articolo Si ... (Lopinionista.it)