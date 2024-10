Superguidatv.it - Temptation Island 2024, il falò di confronto tra Anna e Alfred: sono usciti insieme o separati? | Video Witty Tv

(Di martedì 8 ottobre 2024) La quinta puntata diversione autunno si è aperta con ilditra. Il ragazzo, che ha baciato la tentatrice Sofia, ha chiesto di incontrare la sua fidanzata e le ha spiegato che non prova più nulla per lei. “Ti voglio dire la verità, non ti amo da tanto ma non ho mai avuto il coraggio di dirtelo“.ha ammesso di provare gratitudine verso la famiglia die non di non riuscire per questo a lasciarla. Lei però ha sottolineato come non si sia fermato con Sofia e non si sia comportato da uomo. Ilditra(che è anche scoppiato a piangere) eè continuato per un po’ ma alla fine i due hanno deciso di uscire. Filippo ha poi parlato con il giovane che gli ha detto: “Quando esco vado a chiedere scusa alla sua famiglia“. Ecco ilTv.