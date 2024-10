Squalifica Theo Hernandez, chi gioca al suo posto nel Milan (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Giudice Sportivo ha fermato Theo Hernandez per due giornate dopo l`espulsione rimediata nel finale della sconfitta di Firenze con la Fiorentina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Giudice Sportivo ha fermatoper due giornate dopo l`espulsione rimediata nel finale della sconfitta di Firenze con la Fiorentina

Milan - Theo Hernandez accusato di stupro? Modella a processo per … - Theo Hernandez, terzino del Milan, era stato accusato tempo fa di stupro: la modella che aveva insinuato ciò andrà a processo per ... (Pianetamilan.it)

Theo Hernandez? Un capitano del Milan non si comporta così. E il mancato rinnovo pesa… - Tutto come previsto per Theo Hernandez, che indossava anche la fascia da capitano. . Milan, Theo Hernandez nervoso per il mancato rinnovo di contratto? Theo Hernandez? Un capitano del Milan non si comporta così. In estate ha sperato fino all’ultimo in una chiamata del Bayern Monaco. Il terzino ... (Dailymilan.it)

Milan - mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Theo Hernandez. La motivazione della squalifica - Queste la motivazione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea: Due giornate di squalifica a Theo Hernandez per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara Theo Hernandez verrà multato dalla ... (Dailymilan.it)