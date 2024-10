Si interrompe il servizio idrico in alcuni territori comunali (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi, martedì 8 ottobre, nei territori comunali di Attimis, Faedis, Nimis e Torreano, sarà momentaneamente interrotto il servizio idrico, dalle 11 alle 14. Lo annuncia Cafc Spa. Le zone interessate saranno: tutto il territorio comunale di Attimis, Faedis (la frazione di Ronchis rimarrà senz’acqua Udinetoday.it - Si interrompe il servizio idrico in alcuni territori comunali Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi, martedì 8 ottobre, neidi Attimis, Faedis, Nimis e Torreano, sarà momentaneamente interrotto il, dalle 11 alle 14. Lo annuncia Cafc Spa. Le zone interessate saranno: tutto ilo comunale di Attimis, Faedis (la frazione di Ronchis rimarrà senz’acqua

Mascali - disservizi al servizio idrico nella frazione di Montargano : c'è una perdita da due settimane - Da circa due settimane in via Nocille, nella frazione mascalese di Montargano, c'è una vistosa e preoccupante perdita d'acqua. . . I residenti della zona hanno già inviato diverse sollecitazioni all'ufficio tecnico competente del comune di Mascali, sottolineando i disservizi nelle proprie ... (Cataniatoday.it)

Migliorare il servizio idrico. Ecco 640 metri di nuove condotte - L’intervento di via di Valli rientra in Digital4zero, il progetto di Acque co-finanziato del PNRR, che punta a implementare ulteriormente la digitalizzazione degli acquedotti ed efficientare il servizio, diminuendo le perdite e, di conseguenza, "ridimensionandone" l’impatto in termini ambientali ed ... (Lanazione.it)

Stefano Cetti il brianzolo premiato come miglior manager del servizio idrico - È stato assegnato a Stefano Cetti il premio Manager servizio idrico 2024. L’amministratore delegato di ACinque ha ricevuto l’importante riconoscimento assegnato nel corso del Festival dell’acqua che si sta svolgendo a Firenze. Cetti, 63 anni di Como, sposato e padre di 3 figli è stato premiato... (Monzatoday.it)