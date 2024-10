Sport.quotidiano.net - Serie d. La linea verde di Lelli: da Testoni a Ciofi. Così il Montevarchi ha cambiato passo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Chi seguirà in questa stagione ildi Niconon si annoierà di sicuro. Potrà anche incappare in qualche giornata negativa ma non rinnegherà mai un modo di giocare sempre propositivo. E se è prematuro alla quinta di andata azzardare un pronostico sul ruolo delnel torneo, le indicazioni cominciano ad essere confortanti. Con il Poggibonsi, centrando il secondo successo di fila e il primo in casa, i valdarnesi hanno dimostrato di avere le risorse tecniche e caratteriali necessarie per tenere botta anche di fronte ad avversari più esperti. L’altro ieri bastava guardare la formazione iniziale, composta completamente da ragazzi della "generazione zeta", nati dopo il 2000, per avvalorare le parole di: "L’età non è un requisito del tutto necessario per vincere.