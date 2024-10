Ruba jeans e vestiti per bambini in due negozi: arrestato (Di martedì 8 ottobre 2024) Un 34enne di origine nordafricana è stato arrestato dalla polizia per il furto in almeno due negozi del centro di Aversa.Gli agenti del commissariato normanno sono intervenuti in un'attività commerciale dopo che una pattuglia della polizia municipale aveva bloccato il 34enne, segnalato come Casertanews.it - Ruba jeans e vestiti per bambini in due negozi: arrestato Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un 34enne di origine nordafricana è statodalla polizia per il furto in almeno duedel centro di Aversa.Gli agenti del commissariato normanno sono intervenuti in un'attività commerciale dopo che una pattuglia della polizia municipale aveva bloccato il 34enne, segnalato come

Aggredisce il commesso dopo aver sottratto cosmetici : arrestato dalla Polizia di Stato - Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 34enne è stato posto agli arresti domiciliari. Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 34 anni in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria. Giunto alla casse, l’uomo ... (Tarantinitime.it)

Mercato : bloccato dopo un lungo inseguimento. Arrestato dalla Polizia di Stato - . Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Mercato: bloccato dopo un lungo inseguimento. Controlli intensificati a Napoli: arrestato un 23enne per resistenza e lesioni dopo un inseguimento nel centro città Nel pomeriggio di ieri, i Nibbio dell’Ufficio ... (Puntomagazine.it)

Tenta di eludere i controlli di polizia - inseguito ed arrestato - . In manette è finito un 23enne. it. Dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento; altresì, denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio e sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. Il fuggitivo si è però ... (Anteprima24.it)