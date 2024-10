Roma, Gualtieri sul limite di affollamento alla Fontana di Trevi: “Per ora nessun ticket” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il sindaco ha sottolineato l’intenzione di stabilire un numero massimo di visitatori nella parte inferiore della Fontana, affinché si ponga un limite all'affollamento. Sulla possibilità dell'introduzione di un ticket simbolico non vi sarebbero ancora certezze, come sottolineato da Gualtieri L'articolo Roma, Gualtieri sul limite di affollamento alla Fontana di Trevi: “Per ora nessun ticket” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Roma, Gualtieri sul limite di affollamento alla Fontana di Trevi: “Per ora nessun ticket” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il sindaco ha sottolineato l’intenzione di stabilire un numero massimo di visitatori nella parte inferiore della, affinché si ponga unall'. Sulla possibilità dell'introduzione di unsimbolico non vi sarebbero ancora certezze, come sottolineato daL'articolosuldidi: “Per ora” proviene da Il Difforme.

Manutenzione della Fontana di Trevi per il Giubileo. Cambia anche il rito del lancio delle monetine - In una fase successiva si valuterà anche l'introduzione di un "piccolo contributo" economico per l'ingresso. Ad annunciarlo, oggi in Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme con gli ... (euroroma.net)

La Fontana di Trevi diventa a numero chiuso per il Giubileo: come funzionerà l’ingresso e da quando sarà a pagamento - La Fontana di Trevi diventerà a numero chiuso per il Giubileo. Partono i lavori di manutenzione: ecco tutti i dettagli. (lanotiziagiornale.it)

Reggia di Caserta, turisti in coda: circa 14mila accessi e quarto posto in Italia - Piazza Carlo di Borbone affollata, tanta gente per strada: quella che non è riuscita ad entrare alla Reggia di Caserta si è, infatti, spinta verso il centro cittadino, ... (ilmattino.it)