Ilnapolista.it - Rocchi si è reso conto dei rigorini e dello sfascio dell’ultima giornata: «Non sono soddisfatto degli arbitraggi»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)si èdei: «Non» «Seultima? No». Lui,, inon voleva più vederli. L’ultimaè stata un festival. E il designatore arbitrale non ha potuto trattenere il disappunto. “La formazione è fondamentale, ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia è chiaro che l’ideale sarebbe avere una omogeneità al 100% ma è impossibile, perché siamo esseri umani. Sull’interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività. Dietro ogni decisione c’è sempre una persona”.si è soffermato su alcune possibili soluzioni: “Il Var a chiamata è una soluzione alternativa, potrebbe essere una soluzione complementare per aiutare l’arbitro a trovare una decisione corretta”.