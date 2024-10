Sport.quotidiano.net - Rimini, un’altra tegola per Buscè. Uno stiramento frena Malagrida

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non è esattamente nato sotto una buona stella il campionato degli esterni d’attacco del. Ancora uno stop per Lorenzo. Unoai flessori costringerà ai box il centrocampista ligure almeno per una ventina di giorni. Venerdì l’infortunio durante la gara con la Spal, ieri il verdetto dell’ecografia alla quale il giocatore si è sottoposto. Un inizio di stagione tutto in salita perche venerdì scorso, dopo diverse settimane ai box, proprio durante la partita con la Spal era tornato a correre insieme ai compagni. Ma quella sera il suo contributo l’esterno lo ha potuto dare appena per cinque minuti. Entrato a inizio ripresa, infatti,dopo sei minuti è stato costretto ad alzare bandiera bianca, dopo un contrasto con un avversario. Le lacrime di dolore e l’uscita dal campo zoppicando avevano subito fatto pensare al peggio.