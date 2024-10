Real Madrid pronto a colpire con la strategia dei ‘parametri zero’: nel mirino Alexander-Arnold e Alphonso Davies (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Real Madrid punta ancora sulla strategia dei 'parametri zero': dopo Alaba, Rüdiger e Mbappé adesso la Casa Blanca ha puntato Alexander-Arnold e Alphonso Davies per la prossima estate. Fanpage.it - Real Madrid pronto a colpire con la strategia dei ‘parametri zero’: nel mirino Alexander-Arnold e Alphonso Davies Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilpunta ancora sulladei 'parametri zero': dopo Alaba, Rüdiger e Mbappé adesso la Casa Blanca ha puntatoper la prossima estate.

Real Madrid - lettera a Iniesta : “Ha contribuito a far crescere questo sport” - Andres, con il suo talento e i suoi valori, ha contribuito a far crescere questo sport, oltre a vincere numerosi titoli durante la sua carriera. Il giusto tributo a uno dei più forti centrocampisti della storia, anche se bandiera degli acerrimi rivali del Barcellona. . “Il club, il presidente e ... (Sportface.it)

Real Madrid-Milan | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti - “AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Real Madrid-Milan, sfida valevole per la 4ª giornata di Champions League in programma martedì 5 novembre alle 21.00 all'Estadio Santiago Bernabéu, saranno disponibili sul sito Vivaticket secondo le seguenti modalità... (Milanotoday.it)

