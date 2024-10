Lanazione.it - Quando l’alimentazione può esserci amica. Ciro Vestita ci svela tutti i segreti “bio“

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’appuntamento da non perdere è sabato alle 16 al Real Collegio, dove l’Associazione l’Inner Wheel Club di Lucca organizza con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca la Conferenza con il dottor, dietologo e fitoterapeuta volto noto della Rai, docente universitario e autore di numerosi libri sulla nutrizione, e il Dr Stefano Filipponi, dietista. Nell’incontro si parlerà dell’importanza della nutrizione e della consapevolezza di ciò che mangiamo; dai prodotti del territorio agli alimenti biologici, dalle erbe mediche alle piante medicinali. L’importanza di alimentarsi in modo corretto è quantomai attuale nel nostro tempo. Una componente molto importante della prevenzione passa proprio dal. Non solo, c’è necessità di trovare anche strategie che possano aiutare a supportare il processo di sana alimentazione, questo aiuto può arrivare dalla fitoterapia.