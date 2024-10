Secoloditalia.it - Procura di Milano sotto choc: 8 mesi ai pm del processo Eni-Nigeria. “Hanno nascosto le prove”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pesante tegola per ladie per due sue toghe di spicco. Il Tribunale di Brescia ha condannato i pubblici ministeri milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro a 8di carcere per il reato di ‘rifiuto di atti d’ufficio’ per non avere depositato elementi che potevano essere favorevoli agli imputati nelEni-concluso con l’assoluzione definitiva di tutti gli imputati. I pm De Pasquale e Spadaro condannati a 8di carcere I giudiciaccolto la richiesta di condanna dellariconoscendo le attenuanti generiche e la sospensione della pena a entrambi. Il collegio, presieduto da Roberto Spanò, nel dichiarare i due pm responsabili di rifiuto d’atti d’ufficio, ha concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena con la non menzione.