Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Nobel per la fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per

Il Nobel per la Fisica 2024 premia i pionieri dell’Intelligenza Artificiale - Hopfield e Hinton - Ci hanno mostrato un modo completamente nuovo di utilizzare i computer per aiutarci e guidarci nell’affrontare molti dei problemisfide che la nostra società si trova ad affrontare. Le scoperte dei vincitori del premio di fisica di quest’anno poggiano sulle fondamenta della scienza fisica. Grazie ... (Cultweb.it)

Cos’è l’intelligenza artificiale con reti neurali del Premio Nobel 2024 per la Fisica a Hopfield e Hinton - Continua a leggere . L’intelligenza artificiale (IA) con reti neurali artificiali è la tecnologia di apprendimento automatico che si è guadagnata il Premio Nobel 2024 per la Fisica, assegnato oggi 8 ottobre agli scienziati John Hopfield e Geoffrey Hinton: hanno creato, rispettivamente, una memoria ... (Fanpage.it)

Il Premio Nobel per la Fisica 2024 agli studi sulle reti neurali artificiali - . Hopfield, dell’americana Princeton University, e Geoffrey E. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di modelli nei dati. L’Accademia svedese delle scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica 2024 a John J. In ... (Ildenaro.it)