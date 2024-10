Pisa: muore corriere 50enne mentre scarica materiale dal camion (Di martedì 8 ottobre 2024) Incidente mortale sul lavoro oggi, 8 ottobre 2024, a Pisa. Un corriere di 50 anni ha perso la vita dopo avere accusato un malore sul camion sul quale stava lavorando per scaricare materiali destinati ai negozi del centro storico L'articolo Pisa: muore corriere 50enne mentre scarica materiale dal camion proviene da Firenze Post. .com - Pisa: muore corriere 50enne mentre scarica materiale dal camion Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Incidente mortale sul lavoro oggi, 8 ottobre 2024, a. Undi 50 anni ha perso la vita dopo avere accusato un malore sulsul quale stava lavorando perre materiali destinati ai negozi del centro storico L'articolodalproviene da Firenze Post.

