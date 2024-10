Patenti ritirate e denunce: super lavoro per i carabinieri nel Vco (Di martedì 8 ottobre 2024) 7 Patenti ritirate, 5 denunce per guida in stato di ebbrezza, 3 segnalazioni per possesso di stupefacenti e altre 2 denunce nel fine settimana per i carabinieri del Vco.denunce e Patenti ritirateIn due casi i tassi sono stati superiori a 1,5 g/l, circostanza che prevede il massimo della Novaratoday.it - Patenti ritirate e denunce: super lavoro per i carabinieri nel Vco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 7, 5per guida in stato di ebbrezza, 3 segnalazioni per possesso di stupefacenti e altre 2nel fine settimana per idel Vco.In due casi i tassi sono statiiori a 1,5 g/l, circostanza che prevede il massimo della

Controlli stradali : 4 denunce con patenti ritirare fra Pisa e Vecchiano - I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo sulle condotte alla guida su strada delle ultime 24 ore, hanno denunciato in tutto 3 persone per guida in stato di ebbrezza e una per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti. I militari della ... (Pisatoday.it)

Denunce - multe e patenti ritirate : in Brianza è pugno duro per chi beve e viola il codice della strada - Denunce, multe e patenti ritirate: in Brianza è pugno duro per chi viola il codice della strada. Il Corpo di polizia locale Brianza Est, nell'ambito del progetto "Notte smart" (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) hanno eseguito una serie di controlli di polizia stradale in... (Monzatoday.it)

Posti di blocco a tappeto - 4 denunce - 3 auto confiscate e 6 patenti ritirate - it) . Nell’ambito del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo ha effettuato nel weekend un’intensa attività di controllo straordinario della circolazione stradale in città. L’operazione rientra in un più ampio progetto dell’Arma volto a ... (Monrealelive.it)