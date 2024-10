Parte la rete degli amministratori locali del Lazio nel Consiglio Regionale (Di martedì 8 ottobre 2024) Avviata a Bruxelles l’iniziativa per avvicinare l’Europa alle comunità locali. Questa mattina a Bruxelles, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e la Presidente della Commissione Affari Europei, Emanuela Mari, hanno Partecipato al primo incontro con gli amministratori locali del Lazio nell’ambito dell’evento “Avvicinare l’Europa alle comunità locali”, Parte della Settimana europea delle Regioni e delle Città. Presenti anche il consigliere Regionale Daniele Maura, la vice presidente della Regione Roberta Angelilli, l’Assessore all’Urbanistica Pasquale Ciacciarelli e il Presidente dell’Anci Lazio Riccardo Varone. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare una rete tra i rappresentanti locali e le istituzioni europee per facilitare l’accesso ai fondi e alle opportunità offerte dall’Unione Europea. Romadailynews.it - Parte la rete degli amministratori locali del Lazio nel Consiglio Regionale Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Avviata a Bruxelles l’iniziativa per avvicinare l’Europa alle comunità. Questa mattina a Bruxelles, il Presidente deldel, Antonello Aurigemma, e la Presidente della Commissione Affari Europei, Emanuela Mari, hannocipato al primo incontro con glidelnell’ambito dell’evento “Avvicinare l’Europa alle comunità”,della Settimana europea delle Regioni e delle Città. Presenti anche il consigliereDaniele Maura, la vice presidente della Regione Roberta Angelilli, l’Assessore all’Urbanistica Pasquale Ciacciarelli e il Presidente dell’AnciRiccardo Varone. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare unatra i rappresentantie le istituzioni europee per facilitare l’accesso ai fondi e alle opportunità offerte dall’Unione Europea.

