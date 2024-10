Palaia inaugura lo sportello ambiente "per un servizio più vicino ai cittadini" (Di martedì 8 ottobre 2024) A partire dall'8 novembre 2024, aprirà il nuovo sportello ambiente gestito da Geofor (Gruppo Retiambiente) presso il centro di raccolta in via Leonardo da Vinci, Località Montanelli, nel comune di Palaia. Il servizio sarà aperto ogni venerdì dalle 14 alle 18, con l'obiettivo di migliorare i Pisatoday.it - Palaia inaugura lo sportello ambiente "per un servizio più vicino ai cittadini" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A partire dall'8 novembre 2024, aprirà il nuovogestito da Geofor (Gruppo Reti) presso il centro di raccolta in via Leonardo da Vinci, Località Montanelli, nel comune di. Ilsarà aperto ogni venerdì dalle 14 alle 18, con l'obiettivo di migliorare i

Auto in sosta vietata blocca bus a San Miniato: si valuta denuncia per interruzione di pubblico servizio - Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare le condizioni per agire in sede penale e civile per interruzione di pubblico ... (gonews.it)

CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * CONSIGLIO PERMANENTE: «FOCUS SU INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA – APPELLO PER LA PACE / NOMINE - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – La speranza è il tema attorno al quale si sono sviluppati i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, che ... (agenziagiornalisticaopinione.it)

Cei: Consiglio permanente, le nomine - Nel corso dei lavori conclusisi oggi a Roma, il Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana ha provveduto a diverse nomine. Don András Toro (Debrecen-Nyíregyháza, Ungheria) è stato nomin ... (agensir.it)