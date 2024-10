Non monitorarono il battito cardiaco, bambina nasce con una grave disabilità: Asp risarcisce quasi due milioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si occuparono di controllare i battiti del cuore del nascituro, né seppero leggere correttamente gli esiti degli esami condotti, e causa di questo una bambina nacque con seri danni cerebrali: Asp risarcisce famiglia con oltre un milione e mezzo di euro.Dossier. Esami e visite Agrigentonotizie.it - Non monitorarono il battito cardiaco, bambina nasce con una grave disabilità: Asp risarcisce quasi due milioni Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si occuparono di controllare i battiti del cuore del nascituro, né seppero leggere correttamente gli esiti degli esami condotti, e causa di questo unanacque con seri danni cerebrali: Aspfamiglia con oltre un milione e mezzo di euro.Dossier. Esami e visite

Fondi destinati ai bambini malati usati per i viaggi, Onlus risarcita e processo chiuso - La ex presidente di Team for Children era accusata di avere usato i soldi per viaggi e l’acquisto di mobili, elettrodomestici e vestiti ... (unionesarda.it)

Caso Team for Children, Franco Masello: «La restituzione di 100mila euro diffama tutto il mondo del volontariato» - PADOVA - L'ex presidente di Team for Children, Chiara Girello, era stata accusata di essersi intascata 187 mila euro di fondi destinati ai piccoli pazienti oncologici per spenderli in ... (ilgazzettino.it)

Team for Children e i fondi sottratti all'onlus, Girello Azzena restituisce 100 mila euro e patteggia un anno per truffa all'Inps - Padova, con la restituzione di parte delle spese contestate cade l'accusa di appropriazione indebita per l’ex presidente. Cig chiesta in era Covid per due dipendenti che continuavano a lavorare: vicen ... (corrieredelveneto.corriere.it)