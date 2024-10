Anteprima24.it - Niente pasti in mensa, protestano agenti nel carcere di Poggioreale

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa tre giorni il personale penitenziario dell‘istituto penitenziariodi Napoli si astiene dal consumareina causa dei gravi disservizi. Lo riferisce il sindacato Spp in una nota a firma del segretario generale Aldo Di Giacomo. “Tra i disservizi, del tutto ingiustificabili, – spiega il sindacalista in una nota – ci sono l’assenza di personale per la distribuzione deial banco, la mancanza di bicchieri e persino di detersivo per assicurare igiene e pulizia. Siamo di fronte all’ennesimo caso di trattamento del personale penitenziario senza alcun riguardo per le condizioni minime del servizio diprevisto da quel contratto nazionale di lavoro che, come per tutte le forze di polizia e dell’ordine, ha superato il “traguardo” dei mille giorni senza il rinnovo.