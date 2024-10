'Ndrangheta stragista arriva in Cassazione: fissata l'udienza per discutere il ricorso (Di martedì 8 ottobre 2024) Il processo "Ndrangheta stragista" arriverà in Cassazione il prossimo 16 dicembre. Davanti alla Sesta sezione della Suprema corte, infatti, è stata fissata l'udienza - come riporta l'Ansa - in cui si discuterà del ricorso presentato dai difensori del boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano e di Reggiotoday.it - 'Ndrangheta stragista arriva in Cassazione: fissata l'udienza per discutere il ricorso Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il processo "" arriverà inil prossimo 16 dicembre. Davanti alla Sesta sezione della Suprema corte, infatti, è statal'- come riporta l'Ansa - in cui si discuterà delpresentato dai difensori del boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano e di

Omicidio Gioia : accolto il ricorso per Cassazione e udienza fissata per il 19 novembre - Il ricorso per Cassazione presentato dagli avvocati Rolando Iorio e Livia Rossi è stato accolto, e l'udienza è stata fissata per il 19 novembre davanti alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Giovanni Limata ed Elena Gioia, condannati a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Aldo... (Avellinotoday.it)

La tragedia di Rigopiano arriva in Cassazione : fissata la data dell'udienza - Si terrà il 27 novembre l’udienza in Cassazione per discutere del ricorso presentato contro la sentenza di secondo grado sulla tragedia di Rigopiano a causa della quale il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone. A darne notizia è l’agenzia LaPresse. Una sentenza contestata, così come... (Ilpescara.it)