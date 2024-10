Quotidiano.net - Minori, boom di maltrattamenti in famiglia: i dati choc dell’ultimo dossier

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 –diinsui. Lo dicono ipresentati oggi alla Camera. Sono stati 6.952 i reati a danno diin Italia nel 2023, in media 19 al giorno, 95 in più rispetto al 2022. Aumentati del 35% in 10 anni e addirittura dell’89% dal 2006. I reati più diffusi, che registrano anche l’incremento più alto, sono appunto iin: ben 2.843 casi, cresciuti del 6% dal 2022 e più che raddoppiati dal 2013.