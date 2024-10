Milan sull’orlo di una crisi di nervi: la decisione su Fonseca (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Milan è ripiombato nella crisi e, di conseguenza, il suo allenatore Paulo Fonseca è tornato in bilico. Ecco le ultime notizie su di lui Pianetamilan.it - Milan sull’orlo di una crisi di nervi: la decisione su Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilè ripiombato nellae, di conseguenza, il suo allenatore Pauloè tornato in bilico. Ecco le ultime notizie su di lui

Milan - la crisi si fa sentire : il sogno di Fonseca svanisce contro la Fiorentina - Fiorentina-Milan; Paulo Fonseca si mostrava ottimista, parlando di "miglioramenti" e di una squadra in crescita. La realtà però è ben diversa. (Pianetamilan.it)

“Crisi dei ristoranti a Milano perché sono troppi con costi esagerati e menù tutti uguali. Braschi apre in Duomo? Potrà crescere” : parla il critico Visintin - Poi i costi in aumento ora. L’ex vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia, Valerio Braschi, ha compiuto un altro passo professionale in avanti. In merito al nuovo menù che Braschi potrebbe proporre al nuovo ristorante Visintin ha raccontato: “Fanno tutti le stesse cose, metà cucina ... (Ilfattoquotidiano.it)

Lautaro - Leao e Vlahovic in crisi : alle origini dei 3 casi di Inter - Milan e Juve|Primapagina - Ed è vero. Forse, all’Inter conviene provare anche l’accoppiata Lautaro-Taremi, senza offesa né pericolo per Thuram che resterà più titolare di tutti. com. Con Leao da una parte e Pulisic dall’altra, il problema sembra risolto. Intanto soffre tanti piccoli stress: Copa America, allenamenti ... (Justcalcio.com)