Melania Trump e Re Carlo III sono amici di penna | la rivelazione della moglie di Donald Trump nella sua autobiografia

L'aveva detto: «My story, my perspective, the truth» (La mia storia, la mia prospettiva, la verità, ndr.). Un'autobiografia che la stessa Melania Trump, moglie dell'ex presidente e attuale candidato alle presidenziali Usa 2024 Donald Trump, definiva "senza filtri" e che oggi, giorno dell'uscita nelle librerie, rivela una corrispondenza tra la ex first lady e Re Carlo III. Un'amicizia di penna nata con il primo incontro tra i due a New York nel 2005. La 54enne nel suo libro dal titolo Melania: A Memoir racconta che i due si sono rivisti nel 2019 durante una visita di stato di Trump nel Regno Unito. In quell'occasione, ammette, «ho avuto piacere nel riprendere i contatti con re Carlo». Un colloquio che ha affrontato tematiche care al regnante inglese: «Quella volta abbiamo avuto un'interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell'ambiente».

