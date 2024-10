Oasport.it - LIVE Roma-Wolfsburg 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Haavi vicina al gol!

(Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56?con il destro impegna il portiere tedesco. 54? Possesso palla continuo della. 52? Traversa da parte di Hegering dopo un corner offensivo. 50?va al cross dalla fascia sinistra, para senza problemi Frohms. 48? Fuori Blomqvist e Jonsditter, dentro Brand e Hendrich nel. 46? Inizia il secondo tempo! 19.34in vantaggio grazie ad una rete su rigore siglata da Giugliano, partita poco emozionante e molto fallosa a centrocampo. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-0. 43? Blomqvist a giro non spaventa Ceasar. 41? Giugliano per Dragoni che non controlla il pallone in area di rigore. 39?prova il destro, non va in porta. 37? Kumagai devia il pallone di testa non trova la porta. 35? Giugliano non trovain contropiede.