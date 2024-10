Libanoattacco troupe Tg3muore autista

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) 12.50 "Ladel Tg3 in Libano è stata aggredita mentre documentava la situazione al confine con Israele. L'ha avuto un infarto ed è morto in ospedale". Così l'inviata Lucia Goracci in un post su X, ripreso dalla testata. Laè stata minacciata da un gruppo di persone, tra cui un uomo armato, ha spiegato Goracci. L', che faceva anche da interprete, ha cercato di placare gli animi quando laè stata attaccata e presa a sassate e la loro auto spintonata. Cardiopatico, è morto malgrado i soccorsi.