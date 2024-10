Formiche.net - La trasformazione digitale cambierà la Sanità. Le sfide del G7 Salute secondo Butti

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi, grazie alla, al radicarsi della cultura del dato e all’avanzamento sul fronte delle intelligenze artificiali, abbiamo strumenti potenti per immaginare evoluzioni positive, rapide e ad alto beneficio per tutta la popolazione. Quando Alexander Fleming scopre la penicillina, nel 1928, la mortalità per polmonite batterica colpisce tre malati su dieci e la speranza di vita media si ferma a 47 anni. Moltissimi muoiono prematuramente a causa di infezioni contratte spesso anche nei luoghi adibiti alle cure. Pochi anni più tardi, grazie agli antibiotici, la mortalità dei malati di polmonite sarà ridotta a meno di un malato su dieci e l’aspettativa di vita è in salita.