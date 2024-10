Panorama.it - La solitudine di Fonseca

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pauloè uno che ama dire le cose come stanno, anche a costo di farsi male. Lo aveva già dimostrato nel turbolento post partita contro la Lazio, quello del cooling break lui e la squadra da una parte e i 'ribelli' (Leao e Theo Hernandez) dall'altra: "Io non scappo con scuse e dico sempre la verità" aveva spiegato sostenendo che non ci fosse alcun problema, trasferendo così l'immagine di un tecnico debole esposto ai capricci delle sue stelle. Lo stesso amore di verità che nella notte di Firenze lo ha portato a regolare in pubblico i conti dopo l'ammutinamento dei rigori calciati da chi non doveva: sempre il solito Theo Hernandez e l'appena arrivato Abraham con la complicità di Tomori in una scenetta da campo di periferia il venerdì sera.