La Recanatese resta a zero | A Roma un passo indietro

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lasta indubbiamente vivendo uno dei momenti più bui della sua storia recente. Contro ilCity è arrivata la sesta sconfitta stagionale su altrettante partite ufficiali e in campionato i giallorossi sono sempre stati battuti con un gol di scarto. Segno inequivocabile di una evidente fragilità della squadra che, per svariate ragioni, non è mai riuscita ad indirizzare l’inerzia delle gare dalla propria parte. Ormai non è nemmeno più il caso di dire che tanti indizi fanno una prova perché il "male profondo" sta davvero rischiando di diventare endemico, sperando che non sia incurabile. Aggiungeteci poi le ingenuità, talvolta clamorose, come nel caso del rigore decisivo dei capitolini scaturito proprio dal più atteso e più esperto, ossia Bellusci, andato con il braccio largo su un innocuo traversone dalla destra per Camilli a dieci minuti dalla fine.