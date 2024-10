La memoria di don Fiore Menguzzo (Di martedì 8 ottobre 2024) Per non dimenticare i fatti che costituiscono una pagina nera della nostra storia, per ricordare coloro che ne furono vittime e chi si adoperò per gli altri in quei momenti difficili. L’Amministrazione Comunale di Pisa, insieme al Consiglio Regionale della Toscana e alla Provincia di Pisa, ricordano l’80° anniversario dell’uccisione a Mulina di Stazzema per mano dei nazisti di Don Fiore Menguzzo e dei suoi familiari. Lanazione.it - La memoria di don Fiore Menguzzo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Per non dimenticare i fatti che costituiscono una pagina nera della nostra storia, per ricordare coloro che ne furono vittime e chi si adoperò per gli altri in quei momenti difficili. L’Amministrazione Comunale di Pisa, insieme al Consiglio Regionale della Toscana e alla Provincia di Pisa, ricordano l’80° anniversario dell’uccisione a Mulina di Stazzema per mano dei nazisti di Done dei suoi familiari.

