“La chiudiamo qui”. Uomini e Donne, scontro e poi addio in studio: la coppia ai titoli di coda (Di martedì 8 ottobre 2024) Anticipazioni bomba da Uomini e Donne, una delle coppie più attese avrebbe interrotto la frequentazione. Intanto, nella puntata di oggi, Gemma Galgani ha avuto un confronto con Valerio mentre critiche fioccano sul programma: “Maria dovrebbe cacciare questi “personaggi”, perché questi sono tali. Dovrebbe mandarli a casa e sostituirli con “persone” che veramente sperano in una storia e non il godimento della visibilità. Ma quello che importa è ciò che fa audience, anche se si cade nel grottesco”. >> “Voglio tr***re con lui”. Cecilia Rodriguez choc, il video finisce sul web. I fan continuano a non crederci: cosa ha detto I riflettori si sono puntati sul cavaliere Gabriele. Arriva da Mestre, ha 64 anni. Si è presentato come vedovo, pensionato e padre di una figlia che oggi ha 37 anni. Su di lui ha messo gli occhi Sabrina che ha chiesto immediatamente l’esclusiva. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Anticipazioni bomba da, una delle coppie più attese avrebbe interrotto la frequentazione. Intanto, nella puntata di oggi, Gemma Galgani ha avuto un confronto con Valerio mentre critiche fioccano sul programma: “Maria dovrebbe cacciare questi “personaggi”, perché questi sono tali. Dovrebbe mandarli a casa e sostituirli con “persone” che veramente sperano in una storia e non il godimento della visibilità. Ma quello che importa è ciò che fa audience, anche se si cade nel grottesco”. >> “Voglio tr***re con lui”. Cecilia Rodriguez choc, il video finisce sul web. I fan continuano a non crederci: cosa ha detto I riflettori si sono puntati sul cavaliere Gabriele. Arriva da Mestre, ha 64 anni. Si è presentato come vedovo, pensionato e padre di una figlia che oggi ha 37 anni. Su di lui ha messo gli occhi Sabrina che ha chiesto immediatamente l’esclusiva.

Uomini e Donne : l’opinione di Isa sulla puntata del 8/10/24 - E non solo già lei vive nel disagio di suo (rendiamoci conto che è stata sveglia a fissare il cellulare per controllare quando fosse l’ultimo accesso su Whatsapp di Gabriele) ma per giunta viene pure fomentata da un Gianni Sperti che quasi la invita a perseverare perché “non sempre l’amore nasce ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne : Sabrina svela la verità su Gabriele - Gianluca porta in esterna due corteggiatrici - Il secondo appuntamento della settimana con Uomini e Donne su Canale 5 ha introdotto una nuova dama: Maria Grazia, che ha subito conquistato il pubblico del web. Tuttavia, le anticipazioni rivelano che, anche questa volta, per la veterana del programma non ci sarà un happy end. Al contrario, ... (Movieplayer.it)

Chi è Gabriele - il cavaliere del trono over di Uomini e Donne - Gabriele è il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Ha 64 anni, è di Mestre ed è un vedovo pensionato. Il suo percorso con Sabrina, a cui non ha concesso nessuna esclusiva, sta appassionando gli spettatori del programma di Maria De Filippi.Continua a leggere . (Fanpage.it)