Israele risparmia i siti nucleari dell'Iran: i dubbi dell'intelligence (Di martedì 8 ottobre 2024) Israele non dovrebbe colpire i siti nucleari Iraniani nella risposta all'attacco condotto da Teheran una settimana fa, ma dovrebbe concentrarsi sulla base militari o su obiettivi dell'intelligence e della leadership della Repubblica islamica. Lo rivela il New York Times, citando diversi funzionari attuali ed ex israeliani, che «riconoscono i dubbi» sulle capacità di Tel Aviv di infliggere danni pesanti gli impianti Iraniani, in modo da compromettere il suo programma nucleare. Con il rischio che Teheran piuttosto acceleri, trasferendo tutte le attività in siti sotterranei. Secondo il giornale statunitense, dunque, la prima rappresaglia israeliana all'attacco missilistico del primo ottobre escluderebbe gli impianti nucleari, che diventerebbero invece un obiettivo nel caso in cui ci fosse un'ulteriore risposta da parte di Teheran. Iltempo.it - Israele risparmia i siti nucleari dell'Iran: i dubbi dell'intelligence Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024)non dovrebbe colpire iiani nella risposta all'attacco condotto da Teheran una settimana fa, ma dovrebbe concentrarsi sulla base militari o su obiettivia leadershipa Repubblica islamica. Lo rivela il New York Times, citando diversi funzionari attuali ed ex israeliani, che «riconoscono i» sulle capacità di Tel Aviv di infliggere danni pesanti gli impiantiiani, in modo da compromettere il suo programma nucleare. Con il rischio che Teheran piuttosto acceleri, trasferendo tutte le attività insotterranei. Secondo il giornale statunitense, dunque, la prima rappresaglia israeliana all'attacco missilistico del primo ottobre escluderebbe gli impianti, che diventerebbero invece un obiettivo nel caso in cui ci fosse un'ulteriore risposta da parte di Teheran.

