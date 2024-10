Incubo monossido. Nove intossicati. Paura per i bambini (Di martedì 8 ottobre 2024) In ospedale, in piena notte, sono finiti in Nove, di ogni età. Tutti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio che si sono sprigionate all’interno di un’abitazione di via Rio Torto, a Valmadrera, a ridosso della zona industriale. L’allarme è scattato verso le 22.30 di domenica sera, quando tutte le persone presenti, tra cui diversi bambini, hanno iniziato ad accusare malesseri tipici dell’inalazione di gas: mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto e stato confusionale. Subito sono stati chiamati i soccorsi: dal distaccamento dei vigili del fuoco di Valmadrera è partita una squadra, con tutta la strumentazione necessaria ad accertare che si trattava effettivamente di esalazioni. Inoltre è intervenuto il 118, con personale medico sanitario e diverse ambulanze, per garantire il trasporto a tutte le Nove persone, dopo i primi accertamenti. Ilgiorno.it - Incubo monossido. Nove intossicati. Paura per i bambini Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In ospedale, in piena notte, sono finiti in, di ogni età. Tuttidalle esalazioni didi carbonio che si sono sprigionate all’interno di un’abitazione di via Rio Torto, a Valmadrera, a ridosso della zona industriale. L’allarme è scattato verso le 22.30 di domenica sera, quando tutte le persone presenti, tra cui diversi, hanno iniziato ad accusare malesseri tipici dell’inalazione di gas: mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto e stato confusionale. Subito sono stati chiamati i soccorsi: dal distaccamento dei vigili del fuoco di Valmadrera è partita una squadra, con tutta la strumentazione necessaria ad accertare che si trattava effettivamente di esalazioni. Inoltre è intervenuto il 118, con personale medico sanitario e diverse ambulanze, per garantire il trasporto a tutte lepersone, dopo i primi accertamenti.

