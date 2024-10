Laprimapagina.it - In un incidente stradale morto Tommaso Dalla Fina responsabile commerciale del Birrone

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il tempo si è fermato alle 11.30 di martedì 8 settembre. In unnel tratto autoa tre corsie della A4, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro (Udine), al chilometro 480+300, in direzione Trieste, è, 38 anni di Schio,del, birrificio artigianale di Isola Vicentina. Tantissimi i messaggi di cordoglio postati in queste ore sui social. In base ad una prima ricostruzione l’auto diavrebbe tamponato un autoarticolato fermo nella piazzola di sosta, in corsia di emergenza. Sul posto, allertati dai passanti che hanno chiamato il 112, la centrale operativa regionale della Sores Fvg ha inviato l’elicottero e un’ambulanza. I medici hanno operato insieme ai vigili del fuoco per liberare l’automobilista imprigionato nell’abitacolo, ma pernon c’è stato nulla da fare.