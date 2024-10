Il Nobel per la Fisica 2024 premia i pionieri dell’Intelligenza Artificiale, Hopfield e Hinton (Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiamano John Hopfield, americano, e Geoffrey Hinton, canadese, è hanno vinto il premio Nobel per la Fisica 2024 per le scoperte che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali. In sostanza, per aver gettato le basi per il machine learning e l’Ai, l’Intelligenza Artificiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nobel Prize (@Nobelprizeorg) Nella motivazione si legge: “I metodi e i concetti pionieristici sviluppati dai vincitori del premio di Fisica 2024 John Hopfield e Geoffrey Hinton sono stati determinanti nel plasmare il campo delle reti neurali artificiali. Le scoperte dei vincitori del premio di Fisica di quest’anno poggiano sulle fondamenta della scienza Fisica. Cultweb.it - Il Nobel per la Fisica 2024 premia i pionieri dell’Intelligenza Artificiale, Hopfield e Hinton Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiamano John, americano, e Geoffrey, canadese, è hanno vinto il premioper laper le scoperte che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali. In sostanza, per aver gettato le basi per il machine learning e l’Ai, l’Intelligenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daPrize (@prizeorg) Nella motivazione si legge: “I metodi e i concettistici sviluppati dai vincitori del premio diJohne Geoffreysono stati determinanti nel plasmare il campo delle reti neurali artificiali. Le scoperte dei vincitori del premio didi quest’anno poggiano sulle fondamenta della scienza

