Il nastro adesivo durante il sonno e gli occhiali di notte danno un vantaggio – Doku

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) 2024-10-08 14:34:48 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’uso delda parte di Erling Haaland mentre dorme e deglididimostra l’impegno dell’attaccante nell’ottenere unnelle sue prestazioni, ritiene il compagno di squadra del Manchester City Jeremy. Il capocannoniere della Premier League Haaland ha dichiarato l’anno scorso che indossache bloccano il blu per aiutare a escludere i “segnali” quando dorme, mentre tapparsi la bocca – una tattica provata anche dalla numero uno del tennis Iga Swiatek – è progettata per massimizzare la respirazione attraverso le narici. . “Ci sono cose che vedi fuori dal campo con questa squadra che possono aiutarli a dare il meglio di sé”, ha detto l’alaal sito web del City.