Quotidiano.net - Hezbollah. nuovi attacchi contro Israele. Usa a Netanyahu: “Non colpite l'aeroporto di Beirut”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 –postazioni militari nel nord di: intercettati dall’Idf cinque razzi. La Casa Bianca chiede adi non attaccare l'die le strade che lo collegano per favorire l’espatrio dei cittadini americani (e non solo). La guerra in Medio Oriente al centro della campagna elettorale per le presidenziali Usa. Kamal Harris: “Popolo Usa e disono alleati? Si”. Donaldn Trump ricorda il 7 ottobre: “Non potremo mai dimenticare l'incubo di quel giorno. Non sarebbe mai accaduto se fossi stato presidente”. Ultime notizie in diretta epa11648314 Smoke rises as a result of an Israeli airstrike at Dahieh Hadath area in the southern suburb of, Lebanon, late 07 October 2024.