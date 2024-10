“Ha già un fidanzato”. Grande Fratello, la scoperta su Helena: lei conferma tutto in casa (Di martedì 8 ottobre 2024) Una vera e propria bomba fuori dal Grande Fratello è stata sganciata su Helena Prestes. La concorrente avrebbe un fidanzato, stando al racconto di una persona che la conosce bene. Poi, per pura coincidenza, proprio la concorrente ne ha parlato nel cuore della notte con Shaila. E ora sono tutti curiosi di capirne di più, dato che lei si è comportata da single finora. La scoperta fuori dal Grande Fratello su Helena, relativa al suo fidanzato, ha lasciato tutti a bocca spalancata. Sappiamo infatti diversi dettagli su questo ragazzo, sviscerati dalla stessa gieffina, che ne ha parlato in modo veramente entusiastico. Eppure l’ex Isola dei Famosi sembrava interessata a Lorenzo ad esempio, ma ora potrebbe cambiare tutto. Leggi anche: “Vai a fan**lo, tu sei una”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una vera e propria bomba fuori dalè stata sganciata suPrestes. La concorrente avrebbe un, stando al racconto di una persona che la conosce bene. Poi, per pura coincidenza, proprio la concorrente ne ha parlato nel cuore della notte con Shaila. E ora sono tutti curiosi di capirne di più, dato che lei si è comportata da single finora. Lafuori dalsu, relativa al suo, ha lasciato tutti a bocca spalancata. Sappiamo infatti diversi dettagli su questo ragazzo, sviscerati dalla stessa gieffina, che ne ha parlato in modo veramente entusiastico. Eppure l’ex Isola dei Famosi sembrava interessata a Lorenzo ad esempio, ma ora potrebbe cambiare. Leggi anche: “Vai a fan**lo, tu sei una”.

