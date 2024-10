Geoffrey Hinton e l’addio a Google, quando disse dei sistemi di AI: “Presto potrebbero essere più intelligenti di noi” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli”. Così disse Geoffrey Hinton, a cui oggi è andato il Nobel per la Fisica insieme a John Hopfield, lasciando Google. Hinton è uno dei padri dell’Intelligenza artificiale e a maggio dell’anno scorso le sue dimissioni fecero scalpore perché accompagnate dal monito sui “troppi pericoli” di questa tecnologia. Lo scienziato aveva comunque specificato che all’interno del colosso di Mountain View si è “agito in modo molto responsabile” nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale, nonostante i pericoli legati al suo costante miglioramento non possano essere negati. “In questo momento, non sono più intelligenti di noi, per quanto ne so. Ma penso che Presto potrebbero esserlo“. Hinton, pioniere della ricerca sulle reti neurali e sul ‘deep learning‘, nel 2018 hanno vinto il prestigioso premio Turing Award. Ilfattoquotidiano.it - Geoffrey Hinton e l’addio a Google, quando disse dei sistemi di AI: “Presto potrebbero essere più intelligenti di noi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli”. Così, a cui oggi è andato il Nobel per la Fisica insieme a John Hopfield, lasciandoè uno dei padri dell’Intelligenza artificiale e a maggio dell’anno scorso le sue dimissioni fecero scalpore perché accompagnate dal monito sui “troppi pericoli” di questa tecnologia. Lo scienziato aveva comunque specificato che all’interno del colosso di Mountain View si è “agito in modo molto responsabile” nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale, nonostante i pericoli legati al suo costante miglioramento non possanonegati. “In questo momento, non sono piùdi noi, per quanto ne so. Ma penso cheesserlo“., pioniere della ricerca sulle reti neurali e sul ‘deep learning‘, nel 2018 hanno vinto il prestigioso premio Turing Award.

