Francia Deschamps su Pogba | Contento per Paul ama giocare a calcio

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Sono moltoper, ho parlato al telefono con lui per parecchio tempo durante tutto questo periodo che è stato molto complicato. Ovviamente è una notizia positiva per lui, che almeno oggi sa che potrànuovamente aa partire da marzo”. Lo ha affermato il ct dellaDidierin una intervista alla tv della Federtransalpina, a proposito della sentenza che ha ridotto a 18 mesi la squalifica per doping di. “Certo, è ancora una pena pesante ma 18 mesi sono meno severi rispetto ai 4 anni della prima sentenza. Quindi c’è questa luce che si riaccende, ci saranno dei passi da fare, ma umanamente è un’ottima notizia. Con la Juventus, che oggi è il suo datore di lavoro, ci saranno discussioni ma almeno lui sa che tornerà a. E lui ama tanto“, ha dichiarato ancora il ct della Nazionale.