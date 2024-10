**Fisco: Schlein, 'patrimoniale? A livello Ue e internazionale, prima combattere evasione'** (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott (Adnkronos) - Una patrimoniale? "La prima cosa da fare è combattere l'evasione fiscale, abbiamo un governo che ha fatto 20 condoni. Un segnale per chi vuole fare il furbo". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24. "Una dimensione europea e internazionale potrebbe rendere lo strumento più efficace", ha sottolineato la segretaria del Pd. Liberoquotidiano.it - **Fisco: Schlein, 'patrimoniale? A livello Ue e internazionale, prima combattere evasione'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott (Adnkronos) - Una? "Lacosa da fare èl'fiscale, abbiamo un governo che ha fatto 20 condoni. Un segnale per chi vuole fare il furbo". Lo ha detto Ellya SkyTg24. "Una dimensione europea epotrebbe rendere lo strumento più efficace", ha sottolineato la segretaria del Pd.

