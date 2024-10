Fano s’illumina di rosa per la prevenzione (Di martedì 8 ottobre 2024) Torna l’Ottobre rosa e con esso i monumenti fanesi tutti illuminati del colore della prevenzione per la lotta al tumore al seno. Il mese della prevenzione al carcinoma mammario si ripresenta portando con sé una grossa novità: dal 14 ottobre, con repliche quotidiane, andrà in onda su Fano Tv ’L’Ora rosa della salute’, un approfondimento sulla prevenzione dei tumori femminili a cura dell’Associazione Fior di Loto. Il motivo lo spiega l’assessore alle Pari opportunità, Lucia Tarsi: "Ci sono grosse fasce d’età della popolazione fanese, giovanissimi e anziani, che non risultano coinvolti dai tradizionali appuntamenti svolti fino ad ora. Per questo abbiamo deciso di raggiungerli tramite uno strumento nuovo, alla loro portata". Ilrestodelcarlino.it - Fano s’illumina di rosa per la prevenzione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Torna l’Ottobree con esso i monumenti fanesi tutti illuminati del colore dellaper la lotta al tumore al seno. Il mese dellaal carcinoma mammario si ripresenta portando con sé una grossa novità: dal 14 ottobre, con repliche quotidiane, andrà in onda suTv ’L’Oradella salute’, un approfondimento sulladei tumori femminili a cura dell’Associazione Fior di Loto. Il motivo lo spiega l’assessore alle Pari opportunità, Lucia Tarsi: "Ci sono grosse fasce d’età della popolazione fanese, giovanissimi e anziani, che non risultano coinvolti dai tradizionali appuntamenti svolti fino ad ora. Per questo abbiamo deciso di raggiungerli tramite uno strumento nuovo, alla loro portata".

Rosa di sera - Prevenzione e cura in teatro - ROSA DI SERA – Prevenzione e Cura in Teatro. Preparatevi per una serata davvero unica e divertente! Il Comune di San Bonifacio-Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Ulss 9 Scaligera, il Sorriso di Beatrice odv, Andos Comitato Verona e Pro Loco San Bonifacio, il prossimo 23... (Veronasera.it)

Il presidente Paolo Veronesi e una ricercatrice di Fondazione Veronesi spiegano quanto è vicino il "futuro senza" in occasione di Ottobre Rosa - il mese dedicato alla prevenzione. Ma avvertono : il progresso medico da solo non basta... - Si tratta di “palline” di carbonio minuscole, grandi poco più di un milionesimo di millimetro, capaci di aiutare nella diagnosi e di portare proprio (e solo) dove serve i farmaci più efficaci. Rispondendo ogni giorno per 25 giorni a poche ma specifiche domande sulle proprie abitudini, si potranno ... (Iodonna.it)

Mese della Prevenzione del tumore al seno - la facciata dell'ospedale regionale si tinge di rosa - ANCONA – In occasione dell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Fondazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e la Clinica Oncologica illuminano con luce rosa la facciata dell'Ospedale regionale di Torrette ad Ancona. «Un gesto simbolico ma assai... (Anconatoday.it)