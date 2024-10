Extraprofitti, anche Salvini vuole tassare le banche: “Non sono stato eletto per difenderle” (Di martedì 8 ottobre 2024) Per il vicepremier la discussione su una possibile tassa sugli Extraprofitti delle banche va affrontata. "L'imprenditore rischia di suo. Le banche non rischiano niente, sono coperte dallo stato", spiega il leader della Lega. Fanpage.it - Extraprofitti, anche Salvini vuole tassare le banche: “Non sono stato eletto per difenderle” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Per il vicepremier la discussione su una possibile tassa suglidelle bva affrontata. "L'imprenditore rischia di suo. Le bnon rischiano niente,coperte dallo", spiega il leader della Lega.

Tajani : no a tassa extraprofitti - rischiano piccole banche - “Perché mi sono inquietato lo scorso anno sulle ricende degli extraprofitti? A parte che non so che cosa vuole dire extraprofitti: c’è il profitto lecito e il profitto illecito. Se uno vende macchine, prodotti agroalimentari ha un profitto lecito. Se uno fa il traffico di droga ha un profitto ... (Ildenaro.it)

Giorgetti alle banche : “No extraprofitti ma chi può contribuisca” - Che, secondo Giorgetti, non dovrebbero interessare […] The post Giorgetti alle banche: “No extraprofitti ma chi può contribuisca” appeared first on L'Identità . . Il ministro Giancarlo Giorgetti sceglie una banca per parlare alle banche. Il tema del giorno, manco a dirlo, è la questione legata ... (Lidentita.it)

Salvini e Meloni elogiano Musk - Forza Italia lo attacca : “Bandito fiscale - tassare lui e i giganti del web. No agli extraprofitti delle banche” - “Siamo contrari a nuove tasse a carico di chi già le paga. Per Forza Italia, invece, Elon Musk è un “bandito fiscale”. it, l’ex ministro berlusconiano si è scagliato contro l’ipotetica tassa sugli extraprofitti delle banche, notoriamente indigesta al gruppo di Segrate, azionista di Mediolanum. Per ... (Ilfattoquotidiano.it)