Ilrestodelcarlino.it - "Erosione preoccupante ma nessuno interviene"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Le sponde del torrente Lama evidenziano un fenomeno diche richiede un intervento di messa in sicurezza idraulico al più presto, ma". A lanciare l’allarme è Bruno Collina, proprietario di un terreno, in contrada Collecchio, a Castel di Lama, che si estende fino al torrente. "Di giorno in giorno – prosegue Collina – il torrente erode la sponda, creando una situazione di potenziale pericolo. Un problema che da anni denuncio, ma che non trova soluzione, mi è stato risposto di intervenire personalmente, dimenticando forse, che le sponde fanno parte del demanio idrico. Rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie.