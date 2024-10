Ecco come Cdp può aiutare lo sviluppo delle infrastrutture sostenibili (Di martedì 8 ottobre 2024) infrastrutture, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, edilizia sociale, ricerca e innovazione. Sono questi i principali ambiti in cui Cassa depositi e prestiti opera in qualità di consulente per enti pubblici, amministrazioni locali e centrali, istituzioni e università su tematiche tecniche, economiche, finanziarie e amministrative. Roma, Milano, ma anche Livorno, Verona, l’Istituto nazionale di fisica nucleare e l’Università di Pavia: sono molti gli enti con i quali Cdp ha siglato intese che spaziano nei diversi campi di intervento. Ed è dei giorni scorsi la notizia dell’accordo con il ministero delle Imprese e del Made In Italy per promuovere gli Importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei). Formiche.net - Ecco come Cdp può aiutare lo sviluppo delle infrastrutture sostenibili Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 8 ottobre 2024), mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, edilizia sociale, ricerca e innovazione. Sono questi i principali ambiti in cui Cassa depositi e prestiti opera in qualità di consulente per enti pubblici, amministrazioni locali e centrali, istituzioni e università su tematiche tecniche, economiche, finanziarie e amministrative. Roma, Milano, ma anche Livorno, Verona, l’Istituto nazionale di fisica nucleare e l’Università di Pavia: sono molti gli enti con i quali Cdp ha siglato intese che spaziano nei diversi campi di intervento. Ed è dei giorni scorsi la notizia dell’accordo con il ministeroImprese e del Made In Italy per promuovere gli Importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei).

