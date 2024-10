Corte Costituzionale, cosa fa e perché è importante sbloccare lo stallo sulle nomine (Di martedì 8 ottobre 2024) Ecco quali sono i poteri e le funzioni dei 15 giudici che vigilano sul rispetto della Costituzione. La politica litiga sui nomi e per questo l'organo di garanzia sta lavorando a ranghi ridotti Wired.it - Corte Costituzionale, cosa fa e perché è importante sbloccare lo stallo sulle nomine Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ecco quali sono i poteri e le funzioni dei 15 giudici che vigilano sul rispetto della Costituzione. La politica litiga sui nomi e per questo l'organo di garanzia sta lavorando a ranghi ridotti

Corte costituzionale - nuova fumata nera : le opposizioni non votano - Dal Partito democratico a Italia Viva, le opposizioni non hanno risparmiato critiche L'articolo Corte costituzionale, nuova fumata nera: le opposizioni non votano proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Corte costituzionale - ottava fumata nera : le opposizioni non votano - La maggioranza punta su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della Meloni, ma l'obiettivo minimo dei 363 voti non viene raggiunto. Il centrosinistra non partecipa. (Ilgiornale.it)

Ottava fumata nera per l’elezione del giudice della Corte costituzionale - Con l’ottavo scrutinio andato a vuoto si dovrà andare al nono, mentre a dicembre scadranno i mandati di altri tre giudici costituzionali sempre di nomina parlamentare. 342 i presenti e altrettanti i votanti. Il centrodestra: «Scheda bianca per rispettare le istituzioni» Dopo che in mattinata Pd, ... (Lettera43.it)