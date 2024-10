Sport.quotidiano.net - Calcio, è allarme infortuni. In Europa boom di lesioni al crociato: “Ecco perché i giocatori si fanno male”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – La stagione è iniziata da appena due mesi, ma in tuttasono già tanti icostretti ai box per gravi. In particolare alle ginocchia. Da Zapata del Torino allo juventino Bremer, da Rodri (Manchester City) a Carvajal (Real Madrid). Passando anche per Ter Stegen, il portiere del Barcellona. Senza dimenticare Florenzi del Milan e Scamacca dell'Atalanta, che si sono infortunati nel precampionato. Saltano i legamenti del, associati anche adel menisco, e molti osservatori – oltre agli stessi calciatori – lamentano che così gli atleti pagano il prezzo di un calendario di partite troppo fitto.