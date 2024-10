Dilei.it - Avvistato Timothée Chalamet che corre per le strade di New York: il look anni ’50 troppo cool

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)non smette mai di sorprendere, e questa volta è statomentreva per ledi Newdurante le riprese del suo nuovo film Marty Supreme. Il giovane attore, sempre al centro dell’attenzione per i suoiiconici e la sua incredibile capacità di trasformazione, ha catturato l’attenzione con un outfit ispirato agli’50, perfettamente in linea con il personaggio che interpreta, il leggendario giocatore di ping-pong Marty Reisman.e il suo fascino’50 Per il suo ruolo in Marty Supreme,ha completamente abbracciato lo stile degli’50. L’attore, noto per la sua capacità di immergersi completamente nei suoi personaggi, ha sfoggiato baffi sottili e capelli pettinati all’indietro, con le tempie rasate per completare ilvintage.