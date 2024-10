ATP Shanghai, troppo Djokovic per Cobolli: il serbo agli ottavi (Di martedì 8 ottobre 2024) Termina l'avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Shanghai, con l'azzurro che si arrende in due set a Novak Djokovic L'articolo ATP Shanghai, troppo Djokovic per Cobolli: il serbo agli ottavi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - ATP Shanghai, troppo Djokovic per Cobolli: il serbo agli ottavi Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Termina l'avventura di Flavioal Masters 1000 di, con l'azzurro che si arrende in due set a NovakL'articolo ATPper: ilproviene da Il Difforme.

LIVE Cobolli-Djokovic 1-6 - 2-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : serve per il match un serbo pauroso - Non resta che gustarci una partita senza niente da perdere per il giocatore nostrano, che però potrebbe rendere unica ancor di più questa stagione. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda il romano. Difesa mostruosa del serbo, che va sempre prima dal lato in cui giocherà Flavio. 2-2 Ancora a ... (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Djokovic 1-6 - 2-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro fa corsa di testa nel 2° set - Con una vittora scalerebbe un’altra posizione ai danni di Thompson (AUS) e si porterebbe nei pressi di Bublik, kazako che è a quota 1700 punti contro i 1537 virtuali di Cobolli. 12:24 Il romano è virtualmente 29° nel ranking ATP. 0-2 Altra risposta negli ultimi centimetri di campo, il dritto in ... (Oasport.it)

Atp Shanghai - Cobolli-Djokovic : oggi la sfida - orario e dove vederla in tv - it: Notizie dallo Sport Italiano. 30 (ora italiana) sul Campo Centrale. 555 dollari), il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone. (Adnkronos) – Flavio Cobolli affronterà oggi, al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8. 995.  The post Atp ... (Seriea24.it)