Alluvione Emilia Romagna dal Parlamento europeo arrivano quasi 400 milioni di euro per i danni causati nel maggio 2023

Bologna, 8 ottobre 2024 – Il Parlamento europeo ha approvato, con 632 voti a favore, sette voti contrari e tre astensioni, l'erogazione di 378,8 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna a seguito dei danni causati dalle alluvioni del maggio 2023 e di altri 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle alluvioni dell'ottobre e del novembre 2023, per un totale di 446,6 milioni stanziati attraverso il Fondo di solidarietà. L'aiuto viene fornito nell'ambito di un progetto più ampio che coinvolge anche Slovenia, Austria, Grecia e Francia. L'assistenza del Fondo coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica.

