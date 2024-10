Lanazione.it - Alla ricerca dell’equilibrio, il romanzo di Cesari

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre, alle ore 17,00libreria Feltrinelli, verrà presentato ildi StefanoDELL’EQULIBRIO, sarà presente l’autore e insieme a Claudio Gianni delucideranno la storia di questo. Prima prova per Stefano.di formazione, penserete che noia un altrodi genere! No, non sarà così, perché al suo interno il protagonista entrerà in contatto con vari personaggi che lo porteranno a realizzare il suo sogno. Parole scorrevoli si susseguono, per descrivere la vita di Mattia, un adolescente che vive in una città di provincia dove non succede niente, ma lui ha la forza di reagirepiatta città, mettendosi al servizio della suainteriore, incontrerà vari maestri che lo metteranno difronte a varie scelte.